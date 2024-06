Cresce l’attesa, non solo in città. Altri dodici territori devono decidere. Incognita ballottaggio in due comuni

Ci siamo. Oggi e domani, in tredici comuni del territorio, i cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare giunte e consigli comunali. Nella giornata odierna, si vota dalle 15 alle 23, domani si ha invece tempo dalle 7 alle 23. Per lo spoglio verrà data la precedenza alle elezioni europee, che avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne domani, mentre lo scrutinio delle amministrative sarà lunedì, dalle 14. L’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative nel Capoluogo, a Ferrara, si terrà invece nelle giornate di domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Essendo Ferrara un Comune con più di 15mila abitanti, se nessun candidato sindaco otterrà la maggioranza assoluta dei votanti al primo turno, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Oltre al capoluogo, gli altri due Comuni in cui si vota con più di 15mila abitanti sono Argenta e Copparo. A Ferrara, gli sfidanti sono quattro: il sindaco uscente Alan Fabbri (sostenuto dalla coalizione di centrodestra), Fabio Anselmo (sostento da Pd, Movimento 5 Stelle, Azione + Pri, I Civici, lista Anselmo sindaco e Sinistra Unita per Anselmo), Anna Zonari (La Comune e +Ferrara in Europa e Psi) e Daniele Botti (Ferrara Futura). Ad Argenta si sfidano il sindaco uscente, Andrea Baldini (sostenuto dalla coalizione di centrosinistra), Gabriella Azzalli (sostenuta dalla coalizione di centrodestra) e la candidata civica Laura Ferrua. A Copparo, la sfida è tra il sindaco uscente in quota centrodestra, Fabrizio Pagnoni, l’esponente del centrosinistra Enrico Bassi, e i due civici Luca Fedozzi e Giovanni Mazzorana. Fiscaglia è una realtà che presenta due profili civici: il sindaco uscente, Fabio Tosi e il competitor, Roberto Manzoli. La patria del riso, Jolanda di Savoia, ha tre contendenti: l’ex sindaca Elisa Trombin, Gabriella Dellacecca e Giovanni Ferro. A Riva del Po, abbiamo per il centrodestra Francesco Robboni e i due civici Alberto Astolfi e Daniela Simoni. A Lagosanto il sindaco uscente, Cristian Bertarelli, il candidato del centrodestra Gianluca Bonazza e Andrea Pambianchi (centrosinistra). A Masi Torello, il centrodestra ha schierato Samuele Neri, mentre il competitor è Nicola Padovani. Ostellato presenta quattro profili di candidature differenti. La sindaca uscente, Elena Rossi (centrosinistra), Antonio Ricci (centrodestra), il civico Rossano Forlani e l’altro civico Michele Brancaleoni. Poggio Renatico, se la giocano il primo cittadino uscente, Daniele Garuti (civico di centrodestra) e Francesca Bergami (civica di centrosinistra). Voghiera sarà invece contesa dal sindaco uscente, Paolo Lupini e dal rivale Stefano Lo Biundo. A Tresignana, la sindaca uscente Laura Perelli (centrosinistra) dovrà fronteggiare Mirko Perelli (centrodestra) e Paola Marchi, profilo civico. Infine, a Mesola, il sindaco uscente nonché presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani (centrosinistra) rivaleggerà con Lisa Duò (centrodestra).

f. d. b.