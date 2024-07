Da Bulldozer a Volano Borgo Antico. I paladini dell’ambiente in azione

Una trentina di donne e uomini di ogni età, sabato mattina hanno liberato l’area compresa tra il lido delle Nazioni e Volano, da 116 sacchi di rifiuti, 8 boe, taniche. Tre ore di raccolta, togliendo dal sottobosco migliaia e migliaia pezzi di polistirolo. Rifiuti lanciati dal mare, che il mare ha restituito. Oltre alla soddisfazione di aver ridato bellezza a quel tratto di scogliera, una scultura e l’iscrizione che Natedalmare Sculture di Enrico Menegatti ha dedicato ai Volontari Bulldozer, di Volano Borgo Antico e del comitato "Sambo chiama Sambo" venuti da Verona. I volontari percorrendo l’argine hanno camminato per alcuni chilometri a piedi, per inoltrarsi fra i tamerici e raccogliere tutto quello che la maleducazione o l’inciviltà riversa nel mare, ritrovando anche contenitori di plastica di prodotti per la casa vecchi di alcuni decenni. I turisti che percorrevano l’argine a piedi o in bicicletta non hanno mancato di elogiare il lavoro che svolgono questi volontari che del pulire l’ambiente ne hanno fatto quasi una missione, gratificati solo dal sapere che dopo il loro passaggio, almeno per un pò di tempo, i luoghi vengono riportati alla loro naturale bellezza. La mattinata si è conclusa col "terzo tempo", un pranzo assieme, grazie al cibo che ognuno aveva portato mettendolo in condivisione. Un’iniziativa patrocinata dal comune di Comacchio, Parco del Delta del Po, collaborazione di Clara che ha ritirato i rifiuti.

Claudio Castagnoli