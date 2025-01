Difficoltà nel pagare le bollette. C’è il fondo di tutela comunale

Il Comune di Comacchio ha pubblicato un bando per l’accesso al fondo di tutela 2025 finalizzato a sostenere le spese relative alle utenze domestiche. La misura prevede la concessione di un contributo economico finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua) riferite alla casa di residenza per scongiurare il distacco del servizio, in particolare per utenze sospese, utenze in sospensione e in avvio di rateizzazione.

I contributi saranno concessi nel contesto di un progetto individualizzato di presa in carico e di sostegno, elaborato dagli assistenti sociali responsabili dei casi, sulla base della valutazione della situazione di bisogno del richiedente e del suo nucleo, e finalizzato, in quanto integrazione economica, a incentivare l’autonomo mantenimento di standard essenziali di vita quotidiana.

L’entità del contributo per ciascun nucleo richiedente sarà determinata nella misura massima di 2.000 euro nell’arco temporale di vigenza del fondo (annualità 2025). I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili ed erogati direttamente ai soggetti creditori.

Le domande di accesso al fondo dovranno essere presentate allo Sportello sociale.