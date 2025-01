Domani l’ultimo saluto a Casellati

Verrà dato domani alle 15, presso la chiesa di San Martino in piazza Matteotti a Codigoro, l’ultimo saluto a Evangelino Casellati, scomparso all’età di 89 anni. Lascia la moglie Antonia, la figlia Annamaria e l’amata nipote Giulia e dopo la cerimonia religiosa la salma verrà portata al Giardino della Cremazione di Copparo. Per l’innato altruismo e generosità della famiglia Casellati è stato chiesto, a chi vorrà ricordarlo, non fiori ma opere di bene.

Fu l’indiscusso protagonista della vita politica codigorese e non solo, autore del primo compromesso storico fra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, accarezzò e coltivò il sogno di trasformare la sua Codigoro nella sede dove far nascere la prima città del futuro Millenium, progettata da Carlo Rambaldi. Amava sottolineare come il momento più bello fosse stato l’incontro con Papa Giovanni Paolo II in visita all’abbazia di Pomposa il 22 settembre del 1990 "una vera e propria folgorazione – disse – e un’emozione indescrivibile".

c. c.