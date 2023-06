Donne democratiche, da oggi al 28 giugno quattro incontri dedicati all’ascolto

Alcune giornate di ascolto dedicate alle donne: è quanto organizza la Conferenza delle donne democratiche di Ferrara a partire da oggi. "Il Festival dello sviluppo sostenibile recentemente conclusosi a Roma – spiega il coordinamento – così come l’affannoso inseguimento per la definizione dei progetti del Pnrr, confermano quanto sappiamo ormai da tempo: c’è ancora molto lavoro da fare per ottenere e garantire pari opportunità tra donne e uomini. Alcuni lavori sono ancora appannaggio solo delle une o degli altri; la conciliazione dei tempi di vita e lavoro sono ancora oggetto di grande squilibrio tra le une e gli altri; gli stereotipi - spesso non riconosciuti - condizionano ancora la rappresentanza femminile nei luoghi decisionali, istituzioni e politica comprese". La Conferenza delle donne democratiche di Ferrara organizza alcune giornate di ascolto per raccogliere "segnalazioni, problemi, idee e creare interscambio sulle questioni di genere che toccano da vicino il vissuto di qualsiasi donna, naturali interlocutrici di questi appuntamenti, ma non esclusive, poichè nessun reale cambiamento potrà avvenire senza il contributo degli uomini". Si parte oggi; gli altri appuntamenti sono nei giorni di mercoledì 14, 21, 28 d di giugno nella sede di via Cosmè Tura 2, dalle 17 alle 19.