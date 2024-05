È una corsa a due per la poltrona da sindaco

Voghiera passano gli anni ma rimangono invariati i progetti politici e i candidati sindaci. Si sono conclusi i lavori di gruppo della lista civica che con impegno amministra il territorio da oltre 25 anni, il gruppo di Progetto Comune ha chiesto la disponibilità al sindaco uscente Paolo Lupini di continuare il proprio operato, così da portare a termine tutti gli impegni e le opere in corso, a fianco delle progettualità future che i gruppi di lavoro hanno identificato come significativi per lo sviluppo del territorio. E il sindaco uscente, Paolo Lupini, ha accettato: "Dopo opportune e meditate valutazioni – conferma il primo cittadino – non solo personali, ho dato la disponibilità a ricandidarmi, perché ritengo che per amministrare un territorio ci voglia grande responsabilità, conoscenza delle situazioni ed esperienza nelle affrontarle; tutti requisiti che si acquisiscono con anni di lavoro sul campo". Dichiara Lupini, che prosegue: "Questo ente ha affrontato e superato momenti molto difficili, sia per le ben note calamità globali, che hanno prodotto un cambiamento epocale, sia per tutte le complicazioni che caratterizzano la vita della pubblica amministrazione. Tuttavia, pur nel difficile quadro generale, abbiamo difeso e talora anche incrementato diverse attività, potenziando le opportunità del territorio, trovando modalità di gestione più efficienti in termini organizzativi ed economici". Paolo Lupini è pronto a rimettersi in gioco: "Ora prosegue l’impegno con la seconda fase della campagna elettorale, per presentare alla cittadinanza gli obiettivi che la lista civica "Progetto comune" ha costruito insieme alla popolazione di Voghiera e la squadra dei candidati che mi affiancheranno nel prossimo mandato". Nessuna novità per quanto riguarda il fronte progressista: si ripresenterà Stefano Lo Biundo, in rappresentanza del centrosinistra, anche se pare che la gamba politica che fa riferimento ai socialisti, a Voghiera storicamente numerosi, avrebbe preferito un’altra soluzione, tanto da defilarsi – per ora – l’ex sindaco Valerio Capisani, il consigliere comunale uscente Silvano Ori e l’ex vicesindaco e segretario locale dei socialisti Roberto Valeriani. Franco Vanini