Fallimento della Carife. Federconsumatori:: "Azione contro Deloitte che certificò i bilanci"

La nota vicenda giudiziaria che ha ruotato attorno al crac Carife, per quanto riguarda gli aspetti penali, è ormai in archivio. Restano,forse, le possibili responsabilità civili nei confronti di chi quei bilanci finiti sotto accusa li ha ’certificati’. Per questo Federconsumatori ha deciso di muoversi per capire se ci siano ancora i tempi e i modi per farsi valere nei confronti di Deloitte & Touche, società che, appunto, ha certificato i bilanci della Cassa di Risparmio di Ferrara in occasione del famigerato aumento di capitale del 2011.

"Ci è stato chiesto da alcuni nostri associati – sottolinea l’avvocato Ermanno Rossi, per Federconsumatori – se fosse possibile avviare qualche azione contro Deloitte, la società di revisione che aveva valutato i bilanci Carife. Questo perché nel corso delle articolate indagini penali, e nelle successive sentenze era emerso che gli organi di controllo Consob e Banca d’Italia – aggiunge l’avvocato Rossi – sarebbero stati tratti in inganno dai bilanci ’alterati’ da Carife e anche dalla valutazione che ne aveva rilasciato proprio la Deloitte. Tutto questo ci spinge a capire se possa esserci una responsabilità della società di revisione nei confronti dei consumatori, i quali, grazie a quella attestazione, sarebbero stati convinti ad acquistare". Si tratterebbe di una responsabilità di un soggetto extracontrattuale, che ha quindi una prescrizione quinquennale.

Tutto questo è stato spiegato ieri in una conferenza stampa convocata dal presidente di Federconsumatori, Roberto Zapparoli. "Abbiamo quindi deciso intanto di scrivere una lettera a Deloitte per interrompere i termini di prescrizione – conclude l’avvocato Rossi – e spiegheremo questa iniziativa ai nostri associati in un’assemblea convocata per mercoledì prossimo alle 17".

re.fe.