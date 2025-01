Falò, vin brulé e pinzini a Bando

Befana in tutte le salse oggi ad Argenta e dintorni. La festa dell’Epifania chiuderà le manifestazioni natalizie mettendo al centro la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tra coreografie, animazioni, arte e spettacoli, la ‘vecchia’ distribuirà la tradizionale calzetta. E darà l’arrivederci al prossino anno. Il tutto mentre nei giorni precedenti i musici e figuranti della polisportiva Gioco e Vita e della Corale Verdi, hanno attraversato vie piazze della città, facendo tappa anche nelle case di riposo e accoglienza per anziani. Altro atteso appuntamento è fissato a Bando: alle 18, verrà incendiato un enorme falò rappresentante la vecchia, mentre i volontari del paese servono salsicce, pinzini, vin brulé e bevande calde. Intanto, a San Biagio il gruppo attività sociali del bar circolo Acli consegnerà porta a porta la calza colma di leccornie ai bambini. Re magi in bella vista infne in molti presepi ancora visitabili, come a Codifiume.