Favo di api spunta su un palazzo

Una scena da film, un favo di api ieri è spuntato sulla facciata di un palazzo, all’incrocio tra via Bersaglieri del Po e corso Giovecca. I vigili del fuoco di Ferrara, ancora una volta, sono dovuti intervenire. In questo periodo non è la prima volta, perché è normale che si formino questi favi con l’innalzarsi della temperatura. Ieri, però, decine di curiosi si sono fermati a osservare l’intervento dei pompieri. La parete del palazzo sembrava ricoperta dagli insetti. L’operatore dei vigili del fuoco, con la tuta di protezione, è salito sulla gru per rimuovere il favo, circondato dalle api. La polizia locale si è occupata di tenere in sicurezza la zona. In questi giorni si sono moltiplicate le richieste d’intervento per la presenza di api, che entrano in azione non appena la temperatura primaverile sale di qualche grado. Le foto del favo rimosso sono apparse sui social, perché molti cittadini si sono fermati a immortalare la scena.