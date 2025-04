Ferrara: doppio sequestro di marijuana in area stazione

Ferrara, 18 aprile 2025 – Un altro colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di mercoledì 16 aprile due operazioni nella zona della stazione ferroviaria cittadina.

Il fiuto del cane Foras

In seguito alla segnalazione del cane antidroga Foras, gli agenti in servizio in abiti civili hanno proceduto al controllo di un giovane di nazionalità nigeriana che stazionava nel piazzale della stazione. Durante l'accertamento il soggetto ha consegnato spontaneamente un involucro contenente marijuana del peso di 0,82 grammi. La sostanza, sottoposta ad analisi speditiva con test specifico, è stata sequestrata e nei confronti del giovane è stato redatto verbale per possesso ed uso personale di droga.

Protagonisti la coppia di cani Aaron e Chloe

Nel pomeriggio dello stesso giorno, a partire dalle 14.30, il servizio è proseguito con un'ulteriore attività di controllo nelle medesime aree della stazione. Gli agenti, con il supporto alternato dei cani antidroga Aaron e Chloe, hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 8,58 grammi di marijuana, suddiviso 7,17 grammi contenuti in un sacchetto di plastica con chiusura a clip e 1,41 grammi in un involucro termosaldato. La sostanza era occultata tra la vegetazione, alla base di un cespuglio situato sulla banchina erbosa che separa il piazzale dalle corsie dedicate ai bus, nelle vicinanze di un attraversamento pedonale. La sostanza è stata dunque sequestrata ed è stata sporta formale denuncia a carico di ignoti.