"Ferrara-mare in tilt. Colpa dei cantieri"

A fare infuriare, però, molti ferraresi è sicuramente la superstrada ‘Ferrara mare’, come spiega Bruno Nigrosoli: "Inaccettabile come da decenni non si sia intervenuti con una pianificazione atta a modificare o potenziare i collegamenti viari ai lidi ferraresi. Ci sono persone che nel periodo di massima affluenza impiegano quasi due ore per arrivare. Poi, sembra impossibile, ma puntualmente succede, che ci si trova nel periodo estivo con lavori di asfaltatura e continui restringimenti di carreggiata, che sono anche pericolosi". E ancora: "Mi pare impossibile che non si possa effettuare una pianificazione atta ad evitare questi disagi, siamo tutti d’accordo che è necessario fare manutenzione ed asfaltare. Molte persone prendono la strada ordinaria in quanto sfiduciati dall’utilizzo della superstrada".