Fiamme e danni in tre garage

In via del Bosco a San Bartolomeo per cause in corso di accertamento è divampato un incendio che ha interessato tre garage. I vigili del fuoco di Portomaggiore hanno spento le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse agli edifici circostanti. Non sono state coinvolte persone, e, quindi, non ci sono intossicati o feriti. All’interno dei garage c’era soltanto un’auto che ha subito parecchi danni. Sulle cause del rogo, l’ipotesi è quella di un cortocircuito. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che andrà necessariamente confermata dalle forze dell’ordine. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che come da prassi, hanno effettuato un sopralluogo.