Fiamme nella notte in un’abitazione: due anziani intossicati dal fumo

Vigarano Mainarda (Ferrara), 22 aprile 2024 – Hanno dovuto lottare contro il fumo e le fiamme per più di due ore i vigili del fuoco che sono intervenuti, tra la mezzanotte di sabato e le prime ore di domenica, per riuscire a domare un incendio in un’abitazione in via Rondona, a Vigarano Mainarda.

Ed è proprio grazie al tempestivo intervento delle squadre dei pompieri se si è riusciti ad evitare ben più gravi conseguenze. Nella casa abitavano due persone anziane rimaste intossicate.

E’ intervenuta l’ambulanza. La donna è stata portata nell’ospedale di Cona per controlli. Non c’è stato bisogno di utilizzare la camera iperbarica del nosocomio, era rimasta intossicata dal fumo acre e versava in forte stato di choc.

Le fiamme si sono sviluppate soprattutto in una stanza, da lì il fumo aveva invaso tutti gli ambienti dell’abitazione fino ad arrivare nella camera da letto. Sono in corso in queste ore le indagini per cercare di capire cosa abbia innescato l’incendio.

"La squadra – spiegano i vigili del fuoco – è rimasta sul posto per circa due ore, dalla mezzanotte alle due". Grande la paura da parte dei due anziani, paura legata al dispiacere per le condizioni nelle quali versa ora l’abitazione.