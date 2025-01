Film e bollicine, nasce Apericinema. Bar e associazioni fanno squadra

Torna il grande schermo in Città. Per i prossimi due mesi, infatti, ogni domenica e giovedì presso la Sala 2000 si potrà assistere gratuitamente alla proiezione di un film. La nuova rassegna si chiama Apericinema, è organizzata dal Comune e dall’associazione Bondeno Cultura, e vedrà anche la collaborazione di alcuni bar e attività del territorio che in concomitanza con le giornate delle proiezioni, ma all’interno dei rispettivi locali, organizzeranno proposte speciali prima o dopo i film. "Una bella iniziativa che ha in animo di dare la possibilità a un pubblico adulto di godersi pomeriggi o serate di cinema, con film comici, d’autore, senza trascurare le pellicole drammatiche e i gialli – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Una menzione di ringraziamento ad Alessandro Sabbioni che ha promosso l’iniziativa, ha contattato bar e attività, e che seguirà anche operativamente il corretto svolgimento di tutte le proiezioni. Come Ente, abbiamo scelto di supportare l’iniziativa per dare alla comunità l’opportunità, fino ad ora inesistente, di fruire in maniera continuativa del cinema. Al termine del periodo sperimentale di due mesi, valuteremo i riscontri e l’interesse della popolazione". Il primo appuntamento con l’Apericinema sarà dunque nel pomeriggio di domenica, 2 febbraio alle 16, con la proiezione de ’Il grande giorno’, commedia con protagonista il celeberrimo trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Le pellicole proseguiranno poi ogni giovedì sera (proiezione alle 21) e ogni domenica pomeriggio (16). "Negli appuntamenti che si svolgeranno la domenica – aggiunge l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –, avremo anche la collaborazione dell’associazione Panarea2, che renderà più ricco il pomeriggio grazie alla proposta di bevande e piccola caffetteria". Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Sala 2000, con un calendario sempre consultabile sul sito del Comune, e la loro realizzazione è possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Bondeno Cultura, "che ringraziamo per l’attenzione che ogni volta dedica al territorio e alla sua promozione – conclude l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Con questa iniziativa diamo in particolare alla popolazione adulta e anziana un’ulteriore opportunità di arricchimento culturale e artistico". Le sei attività che hanno scelto di collaborare mediante proposte speciali presso i loro locali sono Peter Pan, Pit Stop, Terzo Tempo, Officina Design Café, Osteria Il Baracchino – Maial, e Tartari Bottega con Cucina. L’ingresso alla Sala 2000 è sempre libero e gratuito.