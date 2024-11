"Fiore del partigiano e testimonianze. Parco della Resistenza valorizzato"

"La scelta di realizzare il Villaggio di Natale nel Parco della Resistenza, a seguito dell’indisponibilità dell’Arena di Palazzo Bellini legata ai lavori per il Museo Archeologico e il nuovo Polo Culturale – spiega il vicesindaco Maura Tomasi – non solo non rappresenta un affronto alla storia e ai valori della Resistenza, ma intende valorizzare, anche mediante iniziative culturali, un sito di rilevanza storica e di memoria condivisa. Diverse le attività in calendario. Una di queste è “I racconti partigiani”. Una bella occasione per raccontare ai bambini e alle famiglie il luogo simbolo che ospita quest’anno il villaggio di Natale attraverso il racconto di un testimone della Resistenza. Sono previsti laboratori finalizzati alla riflessione sul senso di fratellanza e solidarietà attraverso la realizzazione di pensieri scritti e/o disegni prodotti dai bambini da regalare simbolicamente ai loro coetanei che vivono in territori di guerra. Verrà proposto un laboratorio dal titolo “Il fiore del partigiano”, per la realizzazione di fiori colorati di carta, secondo l’interpretazione dei bambini. Verrà data lettura dei pensieri scritti e saranno depositati dai più piccoli ai piedi del monumento commemorativo della Resistenza i fiori da loro creati in omaggio ai partigiani. Il progetto sarà presentato all’Anpi di Comacchio per una collaborazione sui temi e sulle iniziative legate alla valorizzazione del parco".