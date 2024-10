Fitstic, i laboratori con l’Einaudi: "Momento formativo e di crescita"

Il percorso quadriennale dell’Einaudi è iniziato con un laboratorio sul campo presso la sede dell’Its Fitstic. Nei giorni scorsi, infatti, la classe prima dell’Indirizzo Tecnico Quadriennale ’Communication Design International School’ dell’Istituto Einaudi di Ferrara ha partecipato ad un interessante incontro laboratoriale organizzato dalla Fondazione Fitstic (la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative), alla loro sede situata a Ferrara in Via Monsignor Luigi Maverna, all’interno del Centro Formazione Innovazione. Durante la mattinata, gli studenti hanno avuto l’opportunità di prendere parte a un laboratorio pratico dedicato al texturing 3D, una competenza fondamentale nell’ambito della modellazione e della grafica tridimensionale.

Il laboratorio ha permesso ai ragazzi partecipanti di esplorare le tecniche di applicazione delle texture su modelli 3D, offrendo una preziosa occasione di apprendimento pratico e creativo. Oltre al laboratorio, gli studenti hanno effettuato un tour della sede, durante il quale la referente della Fondazione Fitstic ha illustrato loro i diversi percorsi formativi offerti dall’istituto. È stata, questa, una preziosa e formativa opportunità per conoscere meglio le possibilità educative e professionali in ambito tecnologico, con un focus particolare sui settori della grafica digitale, della programmazione e dello sviluppo di applicazioni multimediali. Questo incontro ha rappresentato per i giovani studenti un’importante occasione di orientamento e crescita, in quanto l’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare gli studenti alle competenze richieste dal mercato del lavoro odierno e a percorsi formativi all’avanguardia nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, fin dalla classe prima. Il percorso quadriennale dell’Istituto Tecnico Einaudi continuerà ad avvalersi della collaborazione sinergica con Its Fitstic per i prossimi ’Action Learning Labs’ in programma per l’anno scolastico, che costituiranno un’ulteriore momento formativo di grande rilevanza per il percorso educativo degli studenti.