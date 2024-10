Fotoclub, i lavori di Jessica Morelli. La "storyteller" si racconta stasera

FERRARA

Fotoclub Ferrara, associazione culturale di promozione sociale, ospita oggi alle 21 la fotografa Jessica Morelli, in occasione dell’appuntamento settimanale con la rassegna ’I Giovedì col Fotoclub’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si tiene nella Sala della Musica di via Boccaleone 19. La serata vuole essere un percorso grazie al quale, tramite la presentazione di alcuni progetti personali e commerciali, attraversare i trent’anni di carriera di Morelli, passati a lavorare con le più disparate tecnologie. Dal banco ottico all’intelligenza artificiale, le evoluzioni e le rivoluzioni tecnologiche hanno costituito per lei strumenti con cui raccontare il mondo. Rispetto alla filosofia con cui approccia il suo lavoro, Jessica scrive: "Mi piace osservare e raccontare, lo faccio da tempo con la fotografia e le parole e ora voglio includere le atmosfere, i suoni e il movimento, tutto ciò che riesca a trasmettere emozioni e raccontare storie. Ecco: più che una fotografa, io sono, diremmo oggi, una storyteller". Jessica Morelli è inoltre una formatrice: da oltre 20 anni si occupa di formazione su tutto il territorio nazionale con particolare attenzione alla fotografia professionale, post-produzione dell’immagine e social marketing.

Nel 1991 ha fondato a Ferrara lo studio fotografico Intraprese Fotografiche, dove per tanti anni si è occupata di fotografia pubblicitaria, aziendale e industriale, rendendo questa attività il focus del suo lavoro. Negli anni, seguendo – e spesso precorrendo – le rivoluzioni tecnologiche, digitali e di mercato, Intraprese Fotografiche si è trasformato in un soggetto che "dà forma alle idee" e si occupa di comunicazione a 360°. Fotografia, video, storytelling e brand identity, grafica, web design e social media marketing sono gli strumenti principali del suo lavoro.