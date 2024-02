Francesca Acqui e l’archeologia

Oggi alle 17.30 alla biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/b – Ferrara) incontro in presenza e on line con Francesca Acqui sul tema ’Occhi, mani, cuori: storie di professioniste impegnate in archeologia e beni culturali’. Francesca Acqui, conservatrice archeologa e numismatica dei Musei di Arte Antica del Comune di Ferrara, parlerà della sua formazione e del suo ruolo di responsabile delle collezioni archeologiche e numismatiche, in parte esposte nel percorso di Palazzo Schifanoia e in buona parte conservate nel medagliere e nei depositi dei Musei. L’incontro con la formula del dialogo-intervista è condotto da Carla Lanfranchi del Gruppo Archeologico Ferrarese e si può seguire in presenza e online. Per partecipare online inviare entro le ore 13 di oggi una mail di richiesta a elena.branca@yahoo.it. Si riceverà il link per il collegamento prima dell’inizio della conferenza.