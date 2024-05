Frontale, auto va a fuoco. In salvo il conducente

ALBERONE

E’ vivo per miracolo, l’uomo che ieri mattina è rimasto ferito in un frontale ad Alberone, trovandosi poi con l’auto in fiamme e aiutato da un passante ad uscire dall’abitacolo. Tanta paura ieri, dunque, su via Finalese tra Alberone e Finale Emilia quando, nella prima parte della mattinata è avvenuto lo scontro tra due auto che viaggiavano l’una in senso opposto all’altra. Parrebbe che a causare l’impatto sia stata una mancata precedenza tra un’Audi che arrivava da Finale e che sarebbe stata in procinto di svoltare verso via Orologi e una Dacia. L’esatta dinamica comunque dovrà trovare riscontro nei rilievi effettuati dalla polizia locale di Cento. E’ indubbio, però, che l’urto ha fatto girare l’Audi su se stessa mentre la Dacia è finita fuori strada, inclinata su un fianco e appoggiata a un palo della Telecom.

L’impatto è stato violentissimo e l’auto ha iniziato a prendere fuoco con all’interno un uomo di origini marchigiane, sulla quarantina. A salvargli la vita sono stati i diversi airbag della vettura ma anche un passante, che accortosi dell’incidente, è intervenuto prontamente aiutando l’uomo ad uscire dall’abitacolo, che fortunatamente non era rimasto incastrato. Operazione non semplice viste le contusioni subite nello scontro ma anche la posizione inclinata della vettura che rendeva la portiera ancor più pesante da tenere aperta dall’interno, in una situazione in cui il fuoco, dal motore si stava propagando anche in parte dell’abitacolo per poi prendere anche il palo. Immediato anche l’arrivo dei vigili del fuoco di Cento che hanno spento prontamente il fuoco prima che arrivasse alla bombola di gpl di alimentazione della vettura. I sanitari sul posto, vista la situazione, hanno poi scelto di allertare l’elisoccorso e trasportare l’uomo, che pare sia sempre rimasto cosciente, all’ospedale Maggiore di Bologna. Salvata dagli airbag anche la conducente dell’altra vettura, una donna sui 50anni della zona finalese, che è stata trasportata in ambulanza verso l’ospedale di Mirandola. Per lo spegnimento delle fiamme, la messa in sicurezza delle auto e del palo da parte dei vigili del fuoco e per i rilievi della polizia locale, è stato necessario chiudere il tratto di strada per u paio d’ore.

Laura Guerra