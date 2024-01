Gad al setaccio: identificate 43 persone dalla polizia

Ferrara, 13 gennaio 2024 – La questura dichiara a guerra ai malviventi. Continuano, infatti, i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore con l’obiettivo di continuare ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio. Nella mattinata di ieri in zona Gad sono stati impiegati equipaggi delle Volanti della Questura, unitamente a pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Bologna, con il compito di presidiare il territorio, con particolare riguardo all’area via Ortigara, via Cassoli, IV Novembre, ove alcuni residenti hanno lamentato situazioni di degrado e spaccio, zone già oggetto di controllo nell’ambito del progetto Strade sicure effettuato dall’esercito.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificate 43 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, con la verifica per 28 di essi della regolarità della posizione sul territorio nazionale .Uno di questi è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Proseguono i controlli della polizia di stato nelle zone più battute dai malviventi. Il lavoro delle pattuglie degli agenti diventa fondamentale per arginare i traffici di droga e per evitare altri tipi di reati. La polizia dello stato ha effettuato controlli proprio nelle zone teatro di spaccio come indicato dagli stessi residenti, stanchi della presenza dei pusher addirittura appostati agli ingressi dei condomini.