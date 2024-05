"Garuti, l’uomo giusto per il paese. Fd’I è il valore aggiunto dei civici"

"Vogliamo vincere ed essere in grado di governare e Daniele Garuti, per capacità dimostrata sul campo, come sindaco di Poggio Renatico è una certezza. Pur restando orgoglioso del suo essere civico riconosce che Fratelli d’Italia è un valore aggiunto. Se vinceremo Fratelli d’Italia avrà in giunta i giusti rappresentanti". Così, ieri pomeriggio al Bar Bulli e Pupe di via Matteotti, il senatore Alberto Balboni, Presidente della prima commissione Affari Istituzionali, ha sottolineato con forza il sostegno al terzo mandato di Garuti. Da qui la presentazione della squadra: Patrizia Alberici, imprenditrice immobiliare, Monica Caselli imprenditrice in ambito sanitario, il coordinatore comunale Piergiorgio Pellegrini e Rodolfo Sani. Proprio Sani, storico sostenitore ed esponente del circolo locale di Fratelli d’Italia ha fatto una premessa: "Non è una novità che Fratelli d’Italia partecipi alla lista civica a supporto di Garuti ‘Insieme per Poggio’ – ha detto -. Visto il riscontro elettorale delle ultime politiche dove abbiamo superato il 30% avremmo potuto chiedere una presenza più importante. Ma la fiducia personale per Garuti – ha aggiunto Sani – e soprattutto la certezza che è mosso dai nostri stessi valori etici di onestà e servizio, non ci ha reso difficile giungere alla conclusione che sarebbe stata opportuna una sua candidatura". "E’ un cammino che abbiamo fatto insieme – ha detto Garuti -. Ringrazio intanto la legge: se il senatore non avesse cambiato la norma non avrei potuto avere questa opportunità. L’obiettivo è quello di continuare questo percorso con rinnovato slancio". "Sono molto contento di essere qui oggi – ha sottolineato Balboni -. Vedo tanti amici di lunga militanza. Ho i piedi saldi nelle mie radici e lo sguardo al futuro". Claudia Fortini