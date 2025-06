Germi multiresistenti e infezioni, confronto tra medici e infermieri

Le infezioni da germi multiresistenti tra ospedale e territorio. La sfida dell’antibioticoterapia. Domani e il 13 giugno si svolgerà nell’aula magna dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, a Cona, il convegno dal titolo ’Le infezioni da Mdro tra ospedale e territorio: la sfida dell’antibioticoterapia’.

L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare, in un’ottica multidisciplinare e integrata, l’emergenza rappresentata dalla crescente diffusione di microrganismi resistenti agli antibiotici, un fenomeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una vera e propria pandemia silenziosa. In Italia, dove la prevalenza di ceppi batterici multiresistenti è tra le più alte in Europa, l’attuazione del Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza ha rafforzato l’impegno in ambito sanitario e scientifico, promuovendo un approccio “One Health” che coinvolga ospedale, territorio e istituzioni.

Durante le due giornate di lavori, verranno approfonditi aspetti diagnostici, clinici, terapeutici e organizzativi legati alla gestione delle infezioni da Mdro, con un focus particolare sulla terapia antibiotica in ambito territoriale. Il programma prevede inoltre un’attenzione particolare agli aspetti medico-legali delle infezioni correlate all’assistenza e alle strategie di deospedalizzazione sicura, nell’ottica di una maggiore sostenibilità del sistema sanitario. Il convegno è rivolto a professionisti della salute tra cui medici, farmacisti, infermieri e biologi, con un numero massimo di 60 partecipanti. A guidare l’evento, che vedrà anche la presenza della Direzione Generale, sarà il professor Rosario Cultrera, direttore delle Malattie Infettive Territoriali dell’Ausl di Ferrara e responsabile scientifico dell’iniziativa.

Il programma. Domani, alle 14, registrazione partecipanti. Alle 14,20, Moderatori: Rosario Cultrera, Professore di Malattie Infettive, Università di Ferrara; Francesco Levato, Medico di Medicina Generale, Ausl Ferrara; Franco Romagnoni, direttore DAI Cure Primarie e Uoc Anziani, Disabili-Adulti, Ausl Ferrara. Alle 14,40. L’assistenza sanitaria: un unicum territorio-ospedale Nicoletta Natalini, direzione generale, azienda Usl Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.