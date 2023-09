Gli ’ospedali specializzati’. La Cardiologia porta Cona nella classifica Newsweek

La cardiologia porta il Sant’Anna di Ferrara in classifica come "ospedale specializzato". A dirlo è l’annuale è la World’s Best Specialized Hospitals 2024 stilata dal magazine Newsweek in collaborazione con Statista. "Un risultato – afferma Monica Calamai, commissaria straordinaria dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara – che è la conferma internazionale del valore del nostro modello clinico-assistenziale. Questi risultati danno merito agli operatori e sono da stimolo a migliorare sempre. Anche a questo fine, nell’ambito del riassetto dipartimentale dell’azienda è stato creato il dipartimento ad attività integrata cardio-toraco-vascolare diretto dal prof. Biagio Sassone, al fine di dare un assetto organico alle varie discipline. La cardiologia diretta dal prof. Gabriele Guardigli ha inoltre attivato un’importante collaborazione con l’Ausl di Bologna in virtù della quale anche a Ferrara viene effettuato l’intervento di impianto percutaneo della valvola aortica: sono già stati effettuati cinque interventi con successo".

"Il riconoscimento di Newsweek - commenta il prof. Gabriele Guardigli, direttore dell’unità operativa di cardiologia dell’azienda ospedaliero-universitaria - è motivo di grande soddisfazione. I risultati positivi rappresenteranno uno stimolo continuo per migliorare il livello di assistenza cardiologica per i cittadini della provincia di Ferrara, anche perchè siamo il primo centro italiano senza cardiochirurgia e quindi il riconoscimento ottenuto assume un valore ancora più significativo. Questo riconoscimento segue quello della pubblicazione sul New England Journal of Medicine dello studio ideato e coordinato a Ferrara dal dott. Simone Biscaglia e dal prof. Gianluca Campo che ha rivoluzionato la modalità di trattamento dei pazienti anziani con infarto miocardico e malattia coronarica multivasale". La classifica ha esaminato le migliori strutture in 12 specialità e comprende i primi 300 ospedali per cardiologia e oncologia, i primi 250 per pediatria, i primi 150 per ciascuna specialità di cardiochirurgia, endocrinologia e gastroenterologia, i primi 125 per neurologia, neurochirurgia, ortopedia, pneumologia, urologia ed i primi 100 per ostetricia e ginecologia.