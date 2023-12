Granchio blu, Conte:: "Ristori immediati"

L’eurodeputata della Lega Rosanna Conte, capogruppo di Identità e Democrazia in Commissione Pesca, invoca nuovamente misure straordinarie per sostenere pescatori colpiti dall’emergenza granchio blu. Un’emergenza tutt’altro che alle spalle, come evidenzia l’esponente del ‘Carroccio’: "I danni per il settore della pesca e dell’acquacoltura, in tutte le lagune del Delta del Po, proseguono, con una perdita di reddito pressoché totale per le circa 3.500 imprese del comparto e con inevitabili e pesanti ricadute sull’indotto – ravvisa -. C’è il rischio di fermare la produzione di vongole per i prossimi due anni. Dinanzi a tutto ciò, le misure messe in atto finora non bastano, e il dibattito su stato di emergenza o stato di calamità è fine a se stesso. Servono misure immediate e straordinarie". Secondo Rosanna Conte è necessario un disegno di legge (Ddl) ad hoc per permettere ai pescatori di pagare i mutui e le spese ordinarie: "E serve – prosegue - un commissario straordinario che si occupi dell’emergenza nel quadro di un approccio interministeriale tra i ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Protezione civile. Non c’è tempo da perdere, e non possiamo certo attendere le risposte del mondo scientifico, della Commissione Ue e della Cgpm (Commissione generale della pesca per il Mediterraneo) per il contenimento del problema. Come spiegato dal commissario Ue all’Ambiente nella sua risposta a una mia interrogazione, Bruxelles pubblicherà delle raccomandazioni sul granchio blu solo nel 2025". Conte promette di proseguire il proprio impegno sul tema: "Continuerò a lavorare in Europa – conclude - per gestire al meglio la situazione, una volta individuate le possibili soluzioni".

Valerio Franzoni