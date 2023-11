I cittadini sull’ospedale di Cento: "Non tagliate i posti letto" Cittadini di Cento preoccupati per la possibilità di una riduzione cospicua dei posti letto nel reparto Medicina dell'ospedale. Dimissioni di tre giovani medici e mancanza di posti letto in strutture private convenzionate. Appello a istituzioni preposte per tutelare il Servizio Sanitario Nazionale.