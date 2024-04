I manager tra rischi e difficili scelte

Deleghe e lavoro, Federmanager fa chiarezza su responsabilità civili e penali dei manager. Il tema al centro del convegno ‘La responsabilità del manager. Verso una responsabilità cosciente, matura e protetta’, organizzato da Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, associazione con 3.100 iscritti nelle tre province. Sul tavolo gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione nel Ccnl Dirigenti Industria, le conseguenze nel caso in cui un’azienda non provveda alla stipula di coperture assicurative, la responsabilità civile e penale del dirigente, i reati. "L’assunzione di responsabilità – sottolinea Massimo Melega, presidente di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – è un tratto tipico nei manager. Il ruolo richiede di ‘caricarsi’i problemi da risolvere. Questo impegno comporta scelte non facili soprattutto sul piano personale, che devono essere sempre ispirate da condotta integerrima e rispetto per gli altri. Ecco che diventa indispensabile conoscere le responsabilità e i rischi connessi". Per fare chiarezza, Federmanager si è avvalsa della collaborazione di un’organizzazione esperta del settore, Praesidium Spa, le cui caratteristiche sono state evidenziate dal presidente Giacomo Gargano: "Praesidium si configura quale interlocutore privilegiato nell’elaborazione di piani di welfare aziendale e individuale al servizio del management italiano". "Il Ccnl Dirigenti Aziende produttrici di beni e servizi – spiega Valeria Bucci, ad e direttore generale di Praesidium – prevede alcuni obblighi a carico dell’azienda a favore dei dirigenti, stabilisce che venga stipulata una copertura assicurativa in caso di infortunio, sia professionale sia extra-professionale e per malattia da causa di servizio".