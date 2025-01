Passante accerchiato e minacciato con i coltelli, i residenti: "Liti, urla e droga". Controlli nel parchetto

Ferrara, 5 gennaio 2025 – Urla, liti e ragazzi che trovano riparo tra le piante per fumare qualche ‘canna’. A poche ore dalla disavventura di un passante, circondato da un gruppo di ragazzini e minacciato con dei coltelli al grido di "italiani di m.", chi abita e lavora intorno ai giardini di viale Cavour si interroga sull’accaduto. In molti notano gruppi di ragazzi che si fermano sulle panchine, "soprattutto nel tardo pomeriggio o verso sera". C’è poi chi, da dietro la vetrina del negozio o dalla finestra di casa sente schiamazzi e li vede litigare animatamente. Attimi di parapiglia che spesso si risolvono con l’arrivo delle forze dell’ordine e il fuggi fuggi generale. Poi ci sono alcuni episodi che vanno un po’ oltre. Come l’aggressione di un anno fa, con una persona accoltellata al culmine di una lite. O come l’episodio raccontato da un passante 44enne, trovatosi circondato da un gruppo di ragazzi tutti armati di coltello. Un’esperienza choccante che l’uomo ha voluto evidenziare per accendere i riflettori su quanto accade da quelle parti.

Quella dei giardini di viale Cavour è una situazione nota alle forze dell’ordine. L’area è infatti teatro di numerosi controlli da parte di polizia e carabinieri, oltre che dei servizi interforze che vedono in campo, insieme a questura e Arma, anche polizia locale e guardia di finanza. L’ultima attività di questo tipo è stata svolta proprio venerdì e ha interessato anche il parchetto di fronte alle Poste centrali. Nel corso del servizio, che ha riguardato anche il resto del centro e la zona della stazione, sono state identificate nel complesso 73 persone di cui tredici con precedenti di polizia, sono stati controllati 34 veicoli e sono state rilevate due contravvenzioni al Codice della strada.