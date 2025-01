Idee e progetti degli studenti. L’istituto Aleotti va in mostra

‘L’Istituto in mostra’, esposizione dell’indirizzo costruzioni ambiente e territorio dell’Aleotti. Ieri l’inaugurazione della raccolta di progetti, che gli studenti effettuano e che hanno effettuato negli anni recenti. La cerimonia in via Bersaglieri del Po, nella sala mostre della sede del liceo artistico ‘Dosso Dossi’. Erano presenti la dirigente Francesca Apollonia Barbieri, l’assessore all’istruzione Chiara Scaramagli, Irene Pozzato, Silvia Romaldini, Maurizio Speciale con la classe 5A indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio.

"La mostra dell’indirizzo costruzioni ambiente e territorio – ha ricordato la dirigente scolastica – rappresenta un ritorno gradito nel cuore della nostra città, un’occasione per conoscere e farsi conoscere dalla cittadinanza ferrarese". Sono esposti progetti effettuati con la stampante 3D, con rilievo da drone, progetti di edifici privati e pubblici, modelli architettonici realizzati dagli studenti, progetto ‘mostra per il grattacielo’, Stem sulle ‘vibrazioni negli edifici’, rilievo da laser scanner 3D, progettazione immersiva con visore 3D. "Si tratta di una mostra – ha aggiunta Scaramagli – che mette in rilievo specifiche capacità formative. Tutto questo permette di essere aperti al mondo del lavoro ed essere competitivi mettendo al servizio le proprie professionalità. A questi studenti dico che devono andare oltre, aggiungendo al vostro percorso di crescita altra formazione. Un plauso al lavoro fatto da alunni e docenti, che hanno messo insieme questa mostra. Un altro tassello della crescita formativa mettendo in rilievo le specifiche capacità tecniche utili per il mondo del lavoro".

Tra i progetti quello di ‘Ferraropoly’. Si tratta di un approccio all’estimo e alla topografia attraverso un’avvincente rivisitazione del Monopoly, in chiave ferrarese. E’ stato realizzato dagli studenti al termine di un laboratorio a tema. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 26 gennaio, orari per oggi 11.30-13 e 15.30-18. Poi martedì 21, mercoledì 22 e venerdì 24 dalle 16.30 alle 18.30, mentre sabato 25 11.30-13 e 15.30-18.

Mario Tosatti