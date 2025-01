Il cabarettista. Paolo Migone al Barattoni di Ostellato

Il primo spettacolo del 2025 al Teatro Barattoni di Ostellato è "Completamente spettinato", di Paolo Migone (nella foto), in programma il 18 gennaio. Fa parte della stagione teatrale organizzata dall’associazione ’Il ragno d’oro’. Racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e anche cattiverie. In "Completamente spettinato", Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva. Attore, regista e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile.