Il cordoglio di Ascom per la morte di Gatti: "Lui, un esempio"

"Vogliamo unirci al dolore della famiglia e dell’intera comunità matildea per la scomparsa di Giuseppe Gatti (nella foto), storico commerciante del centro storico di Bondeno. Da sempre iscritto alla nostra Associazione - lo ricorda con affetto Massimo Sgarbi, delegato per la sezione Confcommercio di zona - Gatti ha rappresentato un esempio concreto di attaccamento, dedizione , passione per il suo lavoro. Qualità mai disgiunte da una profonda giovialità ed umanità che ne hanno caratterizzato il lavoro nella sua Tabaccheria, dove sono stati clienti intere generazioni di nostri concittadini. Una figura di commerciante che ha interpretato al meglio il ruolo del commercio di vicinato all’interno di una comunità, una presenza che ha una valenza sociale oltre che economica", conclude Sgarbi.