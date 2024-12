Il ’Disco d’oro’ va a Fabrizio Vidale. Si conclude così il MusicFilm Fest

Disco d’oro per il doppiatore Fabrizio Vidale al Musicfilm Festival di Ferrara. La serata conclusiva dell’ottava edizione del MusicFilm Festival, la manifestazione ideata a condotta da Edoardo Boselli, si è tenuta sabato 30 novembre, presso il Teatro Nuovo, e ha visto un finale con un vero e proprio ’effetto a sorpresa’. Uno dei tanti riconoscimenti, questo, che va ad aggiungersi ai tanti già avuti in questa edizione, arricchita dalla presenza di Claudia Gerini come ospite d’onore, dal riconoscimento del Patrocinio del Parlamento Europeo e dal sold out del Teatro Nuovo, esaurito in ogni ordine di posti. L’emozione durante la serata è stata tanta, sia per merito dei doppiaggi dal vivo, sia grazie ai momenti cantati, toccanti e commoventi. Prima dell’ultima performance musicale, a fine serata, al doppiatore e cantante Fabrizio Vidale, una delle voci più importanti del panorama del doppiaggio italiano nonché voce italiana di Jack Black, è stato consegnato il disco d’oro per la canzonce ’Tranquilla’, tratta dal film ’Oceania’. Tutti siamo abituati ad associare l’idea del disco d’oro al brano di un cantante, ma in questo caso, il premio è andato a un doppiatore, che lo ha ricevuto, con grande emozione, sul palco del Teatro Nuovo dalle mani del direttore Edoardo Boselli e di Alex Polidori e Gabriele Patriarca, codirettori artistici della manifestazione. L’award è stato consegnato a sorpresa, durante il momento clou del Musicfilm festival, a dimostrazione di quanto questa manifestazione sia ormai considerata di assoluta eccellenza a livello italiano. Il premio è stato assegnato in virtù delle 50.000 copie del singolo, prodotto da Walt Disney Record e distribuito da Universal Music Italia, certificate da Fimi - Federazione Industria Musicale Italiana, che ne ha rilasciato una targhetta ufficiale apposita. Il brano che ha ricevuto il disco d’oro è, appunto, ’Tranquilla’, tratto dal film ’Oceania’ e cantato dal semidio coprotagonista Maui, doppiato in italiano da Vidale. Questa canzone, cantata in originale dall’attore ed ex wrestler Dwayne ’the Rock’ Johnson, è considerato uno dei capolavori del cinema di animazione e a livello mondiale.

Andriy Sberlati