Il fiume corre verso il mare. Tornano i pescatori

Forse il peggio è passato. La piena del Po sta ancora interessando i tratti più orientali e terminali del fiume, con livelli comunque in decrescita. Nei tratti tra Pontelagoscuro e il mare Adriatico i valori sono – e si attesteranno ancora per le prossime 24-36 ore – sopra la seconda soglia di criticità (moderata, di colore arancione). Su tutto il tratto tra Torino e Boretto i livelli sono sotto le soglie di criticità (criticità assente, in questo caso il colore è il verde).

E’raccomandata prudenza lungo i tratti ancora interessati dalla piena e nelle attività di

navigazione e si richiede attenzione anche nelle aree dove la piena è da poco transitata. Gli uffici centrali e territoriali Aipo proseguono nelle attività di monitoraggio della piena e di controllo sulle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile. Un segnale che la situazione vada verso la normalità è il ritorno dei pescatori tra le acque del grande fiume. Ieri mattina Andrea Poggioli e un amico, i ’cacciatori’ di pesci siluro, erano già nella loro barca, le lenze a scorrere nella forte corrente che punta verso il mare. Obiettivo prendere all’amo le gigantesche prede del fiume. L’acqua sembra entrare in mare senza problemi, com testimonia Erik Scabbia, il guardiano del faro di Gorino. "Qui nessun allagamento, l’acqua defluisce in mare", le sue parole.