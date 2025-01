Il Lions dona 500 euro all’Asp: "Saranno usati per la cancelleria"

Prosegue l’attenzione al sociale da parte del Lions di Codigoro in questo ultimo periodo. Qualche tempo fa la lotteria di beneficenza che ha permesso il ripristino della caldaia della canonica di San Martino, a seguire i quasi cento puzzle donati, per formare nuove immagini ai ragazzi del centro socio riabilitativo "Il Faro" sempre a Codigoro ed infine alcuni giorni fa, sentite sempre le richieste degli operatori del Faro la consegna di vari materiali di cancelleria per le attività che svolgono gli ospiti della struttura socio sanitaria dell’Asp del Delta.

"Durante la consegna dei puzzle - afferma Marco Mastellari, presidente del sodalizio lionistico codigorese - chiedemmo se avessero altre necessità e ci venne risposto che avevano appunto bisogno di materiale di cancelleria". Alla consegna dei pacchi contenenti pennarelli, penne, colori e carta per un valore di oltre cinquecento euro, assieme al presidente, anche i due nuovi soci Elisa Callegari e Diego Matteucci per un gesto di attenzione verso i 35 ospiti del Faro, dei quali 11 residenti e 24 diurnisti ovvero che trascorrono la giornata presso la struttura per poi la sera essere riportati nelle proprie famiglie.

Grande la gioia da parte degli ospiti nel vedere nuove opportunità di trascorre del tempo potendo dipingere e dare libero sfogo alla propria creatività e fantasia. "Un esercizio che – come ha sottolineato l’operatrice Simona Pennini – stimola molto le attività manuali e cerebrali".

cla. casta.