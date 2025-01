"Il medico mi disse ‘non ha più il viso’"

Poche ore dopo la morte del figliastro Edoardo Bovini (il cui decesso, il 13 agosto del 2023, sarebbe all’origine dei fatti culminati con il massacro del Big Town), la vittima Davide Buzzi aveva fatto una confidenza alla madre. È la stessa donna, Graziella Orlandini, a ricordarla in lacrime davanti all’Assise. "Davide mi disse che se non avesse avuto una bimba, lui sarebbe morto il 14 agosto – spiega –. Il suo rapporto con Edoardo era bellissimo, erano come padre e figlio". La madre del 43enne è poi tornata con la mente agli istanti immediatamente successivi all’omicidio. "All’ospedale chiesi di poterlo vedere un’ultima volta – dichiara –, ma un medico mi disse che mio figlio non aveva più il viso". Le lacrime prendono il sopravvento. Una testimonianza dolorosa alla quale seguono le parole altrettanto commosse della sorellastra del 43enne, Linda Buzzi: "Eravamo come fratello e sorella".