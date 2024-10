L’associazione ’Mattia e i suoi amici’ ha assegnato quest’anno il premio ’Mattia’ a Paola Pocaterra (foto), "per l’impegno profuso nell’aiuto delle persone e la passione dedicata a molteplici iniziative che hanno effetti positivi su tutta la collettività". La vincitrice è nata a Ferrara nel 1986, laureata in fisioterapia all’Università di Firenze nel 2009, ha lavorato sette anni in ospedale, per poi dedicarsi alla libera professione, dove crea progetti per i pazienti e corsi di vario genere in quanto insegnante di massaggio infantile (AIMI), Hug Your Baby Teacher ed è istruttrice di mindfulness. Ha inoltre frequentato un master di I° livello in attività e terapie assistite dal cane all’Università di Pisa.

Il premio ’Mattia’, promosso dall’omonima associazione, è nato per dare risalto e rendere merito a quei giovani che si sono contraddistinti per particolari meriti in campo sociale, sportivo, artistico ed imprenditoriale. Il tutto, giunto alla settima edizione, in precedenza era stato assegnato ad Edoardo Accorsi (2017) e al campione di nuoto poggese Karim Gouda Said Hessan, nel 2018 a Gabriele Guizzardi di Pieve di Cento, nel 2019 alla campionessa di skate Asia Lanzi di Cento, nel 2020 a Vito Salatiello, nel 2021 alle renazzesi Klaudia Maria Bretta e Anna Boccadamo, nel 2022 nuovamente a Karim Gouda.