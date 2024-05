Il tour di Alan Fabbri: "La città sta crescendo e le frazioni potenziate. Vogliamo continuare"

"Vogliamo continuare nella crescita della città". Nel pomeriggio di ieri nuovo appuntamento elettorale del candidato sindaco Alan Fabbri (lista civica Alan Fabbri sindaco). L’occasione è stata nella frazione di Sant’Egidio al ‘Bar Centrale’, con una folta presenza di cittadini, oltre ad alcuni assessori comunali e anche diversi candidati consiglieri. Al suo arrivo Alan Fabbri, dopo le strette di mano con i propri sostenitori, ha voluto soffermarsi su alcune tematiche. "Una campagna elettorale molto intensa – ha esordito Alan Fabbri – dove sto incontrando tante persone e questo mi dà forza per esporre il nostro programma elettorale per la città. Una sfida importante quella che ci aspetta, si vuole continuare a confermare quanto fatto in questi cinque anni, per proseguire nel nostro lavoro di crescita della città. Ringrazio tutte le persone – ha proseguito Fabbri – che hanno creduto in questo progetto, si è lavorato per tutto il territorio dal centro alle frazioni con gli stessi diritti".

Fabbri poi nello specifico precisa: "Nella scuola di Gaibanella si è riusciti a mantenere la classe prima, inoltre non abbiamo mai chiuso una scuola nelle frazioni". Sulla viabilità comunale il sindaco ha aggiunto: "In questi anni si è lavorato molto. In termini di numeri sul territorio comunale, sia in centro e nelle frazioni, sono stati asfaltati 292mila metri di strade, 12mila metri di marciapiedi, per un totale di circa 18 milioni di euro d’investimenti portati a casa in questi anni. Abbiamo trovato una Ferrara che meritava una gestione diversa per la manutenzione ordinaria". L’attenzione di Fabbri poi si sposta sulla tassazione e il personale comunale: "In questi cinque anni le tasse non sono state aumentate – ribadisce –, anzi alcune sono state tagliate, e si è provveduto ad abbassare le rette degli asili nido. Nel merito del personale comunale si è lavorato per una nuova riorganizzazione della macchina amministrativa. Il lavoro per le frazioni è stato un segno tangibile di vicinanza, rispondendo alle richieste dei cittadini, tutti sullo stesso piano, lavorando sulle mancanze che abbiamo ereditato". Nel merito della sicurezza il primo cittadino è chiaro: "Siamo intervenuti in maniera concreta in alcune zone della città, oltre alle frazioni, dire che è tutto come prima è assolutamente falso, noi siamo riusciti in questi anni a cambiare questa situazione e vogliamo continuare con investimenti per difendere il nostro territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini. C’è stata una grande attenzione verso la polizia municipale, che è stata potenziata permettendo loro di effettuare più servizi sul territorio finalizzati al controllo della sicurezza".

Una giornata elettorale che per Alan Fabbri è poi proseguita in prima serata nel centro storico, stavolta allo ‘Streat - Taglieri e Bicchieri’, dove ha incontrato i cittadini per illustrare i propri punti programmatici per le prossime amministrative. Si è trattato di un ulteriore momento di confronto coi suoi potenziali elettori.

Mario Tosatti