Incidente a Bondeno, travolto in bici a 18 anni: è gravissimo

Bondeno (Ferrara), 8 maggio 2024 – Ciclista di 18 anni travolto da un’auto l’altra notte, in via dei Mille a Bondeno, ora è ricoverato in rianimazione al Maggiore di Bologna.

Lotta tra la vita e la morte il ragazzo che intorno alle 23.30 si trovava in sella alla propria due ruote quando, all’incrocio tra via Virgiliana e via XX Settembre (all’altezza del Ponte Rana di Bondeno), si è scontrato con una vettura.

Il giovane, di origini nordafricane, sembra che stesse attraversando la strada in direzione della pista ciclabile che passa sopra al canale quando è avvenuto l’incidente: la macchina, invece, stava procedendo in direzione Ferrara. A dare l’allarme è stato uno dei clienti del bar accanto.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per comprendere l’esatta dinamica. Il 18enne è stato medicato sul posto ma, data la criticità della situazione, i sanitari hanno preferito trasferirlo d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. L’eliambulanza è atterrata nel campo sportivo dello stadio ‘Pollastri’ per trasportare il ferito al nosocomio.

Secondo quanto si apprende le condizioni del ragazzo sarebbero estremamente gravi (ora ricoverato in Rianimazione). Da rilievi dell’incidente si sono occupati i carabinieri di Burana, che sono all’opera per cercare di ricostruire la dinamica del grave sinistro. Gli uomini dell’Arma, inoltre, stanno indagando per fugare ogni dubbio sulle cause dell’investimento. Alla guida dell’auto che ha investito il giovane c’era un connazionale, che pare conosca il giovane investito.