La Bandiera Blu sventola sui Lidi

Comacchio con i suoi sette Lidi, anche quest’anno, potrà fregiarsi della Bandiera Blu, assegnata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, durante la cerimonia di premiazione delle Bandiere blu nella sede del Cnr a Roma, alla presenza del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, e del presidente della Fondazione Fee Italia Claudio Mazza. Quest’anno sono salite a 236 le località costiere italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento, dieci in più dell’anno scorso, e Claudio Mazza ha evidenziato che non è solo il numero di Bandiere Blu a crescere, ma anche e soprattutto "la consapevolezza dei cittadini, ai quali va il merito di questo riconoscimento. Ogni amministrazione Bandiera Blu sa bene che una gestione virtuosa del territorio passa necessariamente anche dalla formazione e dal coinvolgimento dei singoli, delle scuole, delle associazioni, delle attività locali, di tutti gli operatori". E tra le località riconfermate di quest’anno, dunque, figurano Comacchio con i Lidi di Spina, Estensi, Porto Garibaldi, Scacchi, Nazioni, Pomposa e Volano, dove continuerà a sventolare la Bandiera Blu. Tra i 32 criteri del programma su cui si basa l’assegnazione del riconoscimento, oltre all’assoluta validità delle acque di balneazione, grande rilievo viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle amministrazioni, anche in termini di servizi volti alla tutela dell’ambiente.

Valerio Franzoni