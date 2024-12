‘La +bella di Ferrara’, stasera la finale

Si svolgerà stasera in sala Estense la finalissima del concorso di bellezza ‘La +bella di Ferrara’. Si tratta quest’anno della trentesima edizione. A partire dalle 21, sul palco le miss si contenderanno il titolo a colpi di abiti da sera e bikini. La serata verrà presentata da Franco Casoni, patron del concorso e una giuria di esperti valuterà le concorrenti. L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato da Starman con l’associazione Borgo dei Leoni. Nel corso dell’iniziativa verrà effettuata una raccolta fondi per Telethon.

L’associazione Borgo dei Leoni chiude le attività dell’anno con la finale de ‘La +bella di Ferrara’ e coglie l’occasione per "salutare e ringraziare i propri volontari e i tanti cittadini ferraresi, i turisti, le attività produttive e l’amministrazione comunale, che hanno contribuito tutti insieme a realizzare gli eventi culturali e gli spettacoli del 2024. Nel mese di agosto le vetrine musicali in collaborazione con Ferrara Buskers Festival, a settembre ‘La +bella di Ferrara’ contest in via Borgo dei Leoni in collaborazione con Starman eventi, in ottobre Profondo Rosso giornata a tema Halloween, in novembre Ferrara in tavola, la promozione delle eccellenze ferraresi e le specialità del territorio e in dicembre il buon Natale dell’associazione nelle vie del Borgo e la finale del concorso di bellezza".

L’appuntamento è per il 2025 con nuovi e inediti eventi e spettacoli in tutto il territorio, "sempre con l’obiettivo comune di promuovere Ferrara, la sua storia, la cultura, i prodotti e il territorio".