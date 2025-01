La Comacchiese va sotto, poi vince in trasferta. Fiorini e Gherlinzoni, sono gol per il primato

Valsanterno

VALSANTERNO: A. Tonini, Castagnini, L. Valentini (12’ st Masoudi), Gallinucci, Nati, Tosi (34’ st Nappi C.), Senese (43’ st Sini), Pirazzoli (15’ st C. Valentini), M. Tonini (34’ st Izzaoui), Abiba, Bali. A disposizione: Sartiani, Nappi D., Raffini, Drei. All.: Geraci.

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Felloni, Fiorini, Taroni, Fregnani (44’ st Tavolieri), Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (36’ st Bushi). A disposizione: Farinelli, Vultaggio, Angelini, Grigatti, Elshazly, Grassi. All.: Candeloro.

Arbitro: Leone di Ferrara.

Reti: 23’ pt Bali (V), 45’ pt rig. Marongiu (C), 16’ st Fiorini (C), 33’ st Gherlinzoni (C).

Note: ammoniti: Bali (V), Fregnani (C).

La vittoria della Comacchiese per 3-1 in trasferta contro il Valsanterno è una prestazione importante soprattutto in un campo difficile. L’inizio di gara è stato subito molto intenso, con il Valsanterno che con Bali al 23’ passa in vantaggio. Goal che arriva su calcio di punizione dai 20 metri. Ma la Comacchiese ha risposto con prontezza. In un campo molto allentato e con le condizioni che rendevano difficile il controllo del pallone, entrambe le squadre hanno dovuto adattarsi alla situazione. La reazione della Comacchiese è arrivata puntuale al 43’ con un rigore guadagnato da Gherlinzoni, dopo un fallo subito in area. Il rigore è stato trasformato con freddezza da Marongiu, che ha riportato la partita in parità.

Nel secondo tempo, la Comacchiese ha aumentato l’intensità e ha trovato il gol del vantaggio al 55’ grazie a Fiorini, bravo a infilare il portiere del Valsanterno Tonini con un tiro preciso e ben piazzato. Il Valsanterno, pur accusando il colpo, non ha smesso di attaccare, ma le occasioni sono state spesso sprecate o neutralizzate dalla difesa della Comacchiese, ben protetta dal portiere Campi. I tentativi di Bali, Senese e altri attaccanti del Valsanterno non sono riusciti a concretizzarsi, nonostante i numerosi cross pericolosi che hanno attraversato l’area avversaria senza trovare un finalizzatore. La Comacchiese, d’altra parte, si è mostrata molto compatta, riuscendo a contenere gli attacchi avversari e a ripartire con efficacia. Il terzo gol è arrivato al 75’ grazie a una buona azione di squadra, con Gherlinzoni che ha sfruttato un’indecisione della difesa avversaria per infilare il portiere con un destro preciso.

Il risultato finale di 3-1 premia una squadra che ha saputo reagire con forza dopo lo svantaggio iniziale.