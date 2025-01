La deportazione al femminile. Una giornata di commemorazione

La Consulta delle donne di Argenta ha voluto collaborare all’organizzazione della commemorazione per mettere in luce la specificità della deportazione delle donne e il loro internamento nei lager nazisti in occasione della Giornata della memoria. La manifestazione inizierà lunedì alle 14.30 nella piazzetta Clara Dragoni; il corteo si dirigerà poi verso piazza Guglielmo Marconi dove sarà inaugurata la Casetta dei Libri, con interventi di Katia Martelli e Alessandra Ferlini. Nella sala Piccolo Teatro del Mercato è prevista la proiezione dell’intervista a Clara Dragoni realizzata da Open Media Educational, la lettura di poesie da parte di studenti dell’Istituto d’Istruzione Montalcini e la lettura di un brano del testo "La casa delle bambole". Modererà l’incontro Paola Castagnotto, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Centro Donna Giustizia di Ferrara. "La deportazione delle donne – afferma la Castagnotto – è un aspetto che risulta poco approfondito dalla storiografia ufficiale per diverse ragioni: il ruolo delle donne non è stato abbastanza indagato e le donne stesse sopravvissute, hanno avuto poca propensione al racconto. La loro tragica storia deve essere recuperata anche attraverso il racconto delle poche esperienze dirette ancora disponibili e che possono dare voce alle tante scomparse. Pensiamo alla senatrice Liliana Segre (nella foto) e al valore storico e civile del suo doloroso racconto e del richiamo al dramma dell’indifferenza allora, come oggi e sempre". Franco Vanini