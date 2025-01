La portuense Francesca Mezzogori sarà nello staff di casa Ferrari

Nello staff tecnico del Cavallino c’è anche la portuense Francesca Mezzogori. Fa parte dello staff del gruppo di ingegneri che si occupano dell’aerodinamica, come si può constatare nel video reso pubblico nel primo giorno di Lewis Hamilton in Scuderia Ferrari HP. C’era anche Francesca a Fiorano. Davanti la casa del ‘Drake’, i sorrisi con i tifosi, le prime parole in italiano, la prima foto con la tuta rossa, poi la presentazione del nuovo casco, che è giallo, con il cavallino rampante. Ma il momento più atteso era quello dell’esordio in pista. Chiunque voleva vedere Lewis Hamilton guidare una Ferrari di Formula 1. Al box c’erano anche i genitori, il fratello di Hamilton e Angela Cullen, che torna al suo fianco dopo due anni. C’era anche Francesca Mezzogori: "Immagino l’orgoglio di partecipare a un momento come questo. Complimenti Francesca", è il commento che trasuda orgoglio e soddisfazione del sindaco Bernardi.