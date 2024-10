La terza maglia lilla con il Pescara: "Per la lotta ai tumori al seno"

Domani sera la Spal affronterà il Pescara con un’inedita divisa lilla. Il colore della terza maglia può fare storcere il naso ai puristi, ma stavolta il motivo è tra i più nobili in assoluto. Il colore lilla è infatti un omaggio all’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. La campagna, dal claim ‘Just a Moment’, invita a prendersi un momento per fermarsi e riflettere sull’importanza della salute. In un mondo frenetico, fermarsi per prevenire è un gesto di consapevolezza e forza.

Il messaggio è rafforzato dall’immagine di una figura nitida e ferma al centro di una piazza, mentre tutto intorno è in continuo movimento, rappresentando l’importanza di prendersi cura di sé. Il nuovo Third Kit 2024-25, realizzato in collaborazione con Macron, è caratterizzato da un design con motivi geometrici ispirati agli anni Novanta.

Dopo la partita col Pescara, le maglie indossate saranno messe all’asta sulla piattaforma Charity Stars, e i proventi saranno destinati alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Ferrara. Inoltre, sempre a favore di Lilt, per ogni maglia venduta attraverso i canali ufficiali del club verranno devoluti ulteriori 5 euro. Nella realizzazione di questa iniziativa, con la collaborazione e il supporto di Centro di Medicina e Comune cittadino, la Spal ribadisce il proprio impegno per il benessere della comunità e invita i propri tifosi a sostenere questa nobile causa.

s.m.