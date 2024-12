Ladro d’appartamento scoperto sul fatto

È stato sorpreso mentre scavalcava la recinzione di una casa insieme a due complici. E, a seguito dei successivi controlli, è stato trovato con il bottino di un altro furto. È stato così denunciato dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi, un ventiquattrenne italiano residente in provincia di Ferrara. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica scorsa. I militari della Stazione di Porto Garibaldi erano impegnati in un servizio di intensificata vigilanza nei centri abitati, con lo scopo di prevenire i furti in abitazione. E proprio durante questa attività, hanno sorpreso un uomo che, insieme a due complici, era intento a scavalcare la recinzione di un’abitazione in via Aspromonte, con l’obiettivo di entrare nella casa. Alla vista della pattuglia, i tre hanno cercato di dileguarsi a piedi nelle vie vicine, tentando di far perdere le proprie tracce. Ma, per uno di loro, la fuga ha avuto scarso successo. I carabinieri sono infatti riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento a piedi.

L’uomo, un ventiquattrenne residente in provincia, è stato dunque perquisito ed è stato trovato in possesso degli arnesi da scasso (in particolare di un cacciavite e una torcia), nonché di quasi 2.000 euro in contanti, frutto di un furto commesso in precedenza. I militari hanno effettuato subito accertamenti che hanno permesso di risalire al proprietario del denaro che era stato sottratto poco prima da un’abitazione vicina a quella in cui i tre uomini stavano cercando di entrare.

I soldi, quindi, sono quindi stati restituiti al legittimo proprietario. Le indagini proseguiranno per accertare l’identità dei due complici e ritrovare la restante refurtiva, ossia oggetti e vari gioielli in oro. Intanto per il ventiquattrenne, ormai identificato anche con foto-segnalamento, impronte e analisi del Dna, è scattata una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Ferrara per furto in abitazione. I controlli dei carabinieri della Compagnia di Comacchio sono proseguiti in occasione delle festività natalizie, e proseguiranno anche nelle prossime giornate e nelle ore serali, allo scopo di prevenire furti nelle abitazioni. L’invito che l’Arma dei Carabinieri rivolge alla cittadinanza è quello di segnalare persone e veicoli sospetti, contattando il numero unico di emergenza 112, in quanto ogni indicazione è utile per scongiurare eventuali reati.

v. f.