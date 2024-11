’Le donne Borgia’, oggi due incontri sul ruolo femminile nella politica

’Lungo il fil rouge delle donne Borgia’, questo il nome dell’evento che si terrà domani alle 9.30 a Palazzo Roverella e alle 16 alla Pinacoteca Nazionale. La storia delle donne Borgia, in particolare di Lucrezia, duchessa di Ferrara, è al centro di questa iniziativa, che celebra, attraverso il racconto di figure femminili del passato e sullo sfondo di tre città europee dai legami storici profondi – quali Ferrara e Pesaro per l’Italia e Valencia per la Spagna –, la capacità delle donne di creare relazioni e occasioni di buon governo. L’evento è organizzato dalla sezione di Ferrara di Fidapa Bpw Italy e dall’Accademia Corale Vittore Veneziani Aps, in collaborazione con la sezione di Pesaro di Fidapa e la sezione Evap di Valencia. L’iniziativa rientra fra le attività promosse sul territorio ferrarese per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questa è, inoltre, la prima tappa di un percorso che toccherà a febbraio prossimo a Valencia e che avrà la sua conclusione l’8 marzo 2025 a Pesaro.

L’evento si svolgerà in due tempi: al mattino di domani a Palazzo Roverella, dove avrà luogo una rilettura della figura di Lucrezia Borgia e l’incontro della gran dama con i vari territori attraversati nel corso della sua vita. Sarà inoltre presentato il libro ’Lucrezia Borgia – sotto una nuova luce’ di Isabel Barceló Chico. Nel pomeriggio, nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale a Palazzo dei Diamanti, il Coro da Camera dell’Accademia Corale Vittore Veneziani, preparato da Teresa Auletta e diretto da Chiara Leonzi, eseguirà madrigali di vari autori su testi dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, alternati alla lettura delle lettere fra Lucrezia Borgia e Pietro Bembo e a danze dell’epoca, eseguite dalla Contrada di Santa Maria in Vado e Wko-Ada, accompagnate dagli

strumenti dell’Enchiridion Consort. L’ingresso pomeridiano sarà riservato e su invito.