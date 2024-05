L’emporio solidale spiegato agli studenti del Polo scolastico

Educare e coinvolgere i giovani a prendersi cura degli altri e, in particolare, delle persone più bisognose, approfondendo concetti e significati del contrasto alla povertà, nelle sue più svariate forme. E’ il risultato dei diversi incontri effettuati dai volontari dell’emporio solidale "Il Mantello" di Pomposa incontrando quasi 150 studenti, suddivisi in dieci classi quinte, del Polo scolastico superiore di Codigoro. Incontri in accordo con la dirigente scolastica Angela Lucibello. Con l’importante aiuto della docente Chiara Ferretti, i volontari del Mantello, coordinati dal presidente Giuliano Tomasi, davanti ad alunni attenti ed interessati hanno esposto le problematiche nelle quali la fragilità socio economica dell’individuo, il bisogno e la solitudine, diventano occasioni da abbracciare. "Ogni persona è importante in un mondo che cambia - ha detto Tomasi - grazie al coraggio di chi accetta di chiedere aiuto e di chi è capace di abbracciare questo grido. L’emporio e ognuno di noi può essere un’isola di luce nel buio di tutti i giorni". Il Mantello segue 68 famiglie, ma servono sempre anche nuovi volontari per aiutare sempre più chi ha bisogno.

c.c.