L’ex Greco è l’artefice del miracolo sardo

La Torres dei miracoli è guidata da un grande ex spallino. Alfonso Greco infatti ha giocato in biancazzurro ben quattro campionati dal 1995 al 1999 collezionando 112 gettoni. È stata l’esperienza più importante da giocatore di Greco, che da qualche anno è al timone della Torres e oggi proverà a fare lo sgambetto alla Spal. "Guai a sottovalutare la squadra di Di Carlo – avverte il tecnico ai microfoni di Centotrentuno –. Arriva da cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie e due pareggi. Dopo tanto tempo è riuscita ad uscire dalla zona playout e mentalmente questo è importante. Nell’ultimo periodo la Spal ha acquisito un equilibrio e una quadra tattica che porta alla consapevolezza dei propri mezzi per uscire dalla situazione critica della prima parte della stagione. E poi non dimentichiamo che è una squadra costruita per altri obiettivi e con diversi elementi di categoria superiore: mi aspetto una bella partita, difficile ma tutta da vivere. Dobbiamo affrontarla con il nostro calcio e con lo spirito delle ultime giornate. La Spal può puntare ai playoff: la fiducia e i risultati che ha acquisito possono fare sperare la piazza ferrarese. Guardando le partite ho notato che hanno trovato una certa quadratura sia tattica che sotto il profilo del gioco: nel calcio tutto è sempre possibile. Il mio passato a Ferrara? È stata un’esperienza importantissima della mia carriera, sia a livello calcistico che umano. Mi sono trovato molto bene in città, c’è una qualità di vita eccezionale. Ho tanti bei ricordi e persone a cui sono legato".