Lite e botte a Ferrara, spunta anche una pistola

Ferrara, 6 maggio 2024 – Durante la lite spunta una pistola. L’arma, fortunatamente un giocattolo, è stata rinvenuta successivamente dai carabinieri intervenuti sul posto per riportare la calma tra i litiganti.

Non sono ancora chiari i contorni di quanto accaduto all’ora di pranzo di sabato in via Palestro, l’unica certezza è che quella discussione – particolarmente animata – ha creato attimi ad alta tensione. Il tutto è accaduto intorno alle 13.30 nella via che conduce a piazza Ariostea. Due persone (un italiano e uno straniero) iniziano a discutere. Durante l’alterco, stando ad alcune testimonianze, spunta la pistola.

L’uomo che la impugna, dopo le minacce, cerca di colpire l’altro con il calcio dell’arma ma questo reagisce. Tra i due nasce una breve colluttazione, mentre nel frattempo scatta l’allarme ai carabinieri. Quando i militari arrivano sul posto trovano una delle due persone coinvolte. L’altra verrà individuata poco dopo, anche grazie alle immagini di alcune telecamere. Rinvenuta anche la pistola (un giocattolo, si diceva, ma senza il tappo rosso).

I contorni dell’accaduto sono ancora da chiarire anche se, da alcune ricostruzioni trapelate, all’origine di tutto sembrerebbe esserci un tentativo di rapina trasformatosi poi in uno scontro fisico tra i due. Per ora siamo però ancora nel campo delle ipotesi investigative. Spetterà ai carabinieri fare luce e valutare eventuali responsabilità.