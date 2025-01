L’ultimo saluto a Davide Felloni: "Donazioni a favore dei suoi gatti"

L’ultimo saluto di parenti e amici a Davide ‘roccia’ Felloni. I funerali si terranno oggi, alle 11, nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Il corteo proseguirà per il tempio della cremazione della Certosa di Ferrara. Attese molte persone per salutare Davide Felloni. I familiari hanno chiesto che l’affetto per Davide non si manifesti attraverso l’invio di fiori, ma in donazioni a favore dei suoi amati gatti. Davide Felloni aveva 65 anni, nato a Ferrara e residente a Occhiobello (Rovigo), deceduto il 9 gennaio in un incidente in provincia di Bologna mentre rientrava a casa dal lavoro. Felloni si era sposato a maggio scorso a Copparo con Barbara Pavinati, vivevano in via Curiel a Santa Maria Maddalena. Qui con la moglie partecipava, ogni quarta domenica del mese, al mercatino dell’antiquariato della Proloco in via Eridania, per la raccolta fondi a sostegno delle colonie feline. Felloni condivideva con la moglie l’amore per i gatti. Era ritornato al lavoro dopo aver vinto la battaglia contro un tumore diagnostico oltre un anno fa. Con la società di trasporti e viaggi ‘La Valle’ guidava lo scuolabus. Era stato per anni istruttore di scuola guida a Ferrara in via Cavour. Aveva la passione per la Panda, aveva terminato ultimamente il ripristino di un modello Panda 4x4 Trekking. Un’auto – tragica fatalità – che guidava al momento dell’impatto mortale contro, anche qui amara sorte, un bus.

Mario Tosatti