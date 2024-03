Lungofiume, la Darsena d’estate si fa in tre: "Crescente successo, il format funziona"

La Darsena torna ad essere protagonista dell’estate con la conferma della manifestazione Lungofiume, caratterizzata da 3 eventi, a tema enogastronomico: ‘Uain, – Rio Latino – Mangiafexpo’. Il format ha riscontrato un crescente successo di pubblico. La Confesercenti, partner dell’evento dalla nascita, ha accolto insieme all’organizzazione di 12E20, rappresentata da Stefano Zobbi, gli esercizi che parteciperanno all’iniziativa dell’estate in Darsena. Presenti l’assessore Angela Travagli e Nicola Scolamacchia presidente di Confesercenti Ferrara, che affianca l’organizzazione. "Come organizzazione dei tre eventi sul Lungofiume, siamo contenti di offrire anche per questa edizione un periodo di intrattenimenti estivi", commenta Stefano Zobbi dell’agenzia Dodicieventi, che prosegue: "Saranno oltre trenta le attività della ristorazione che proporranno i loro menu e che si alterneranno nei tre eventi. Ma saranno coinvolte anche tante altre attività non ristorative, come il Battello Nena con le degustazioni al Tramonto, le Scuole di ballo, tante sinergie che saranno avviate con le attività commerciali del centro, per un allargamento delle proposte in città. In occasione dei dieci anni di Mangiafexpo, verrà realizzata una cena con la tavolata più lunga dell’estate,‘Al Banchetto’, con oltre 1.000 commensali. Ringraziamo l’amministrazione comunale, Angela Travagli che con noi ha fortemente voluto la rivitalizzazione di questi spazi, il sindaco Alan Fabbri, Confesercenti che ha creduto nel nostro lavoro fin dal 2015, Nicola Scolamacchia ed Alessandro Osti". Scolamacchia aggiunge: "Siamo contenti che anche quest’anno si possa replicare un evento che ormai caratterizza l’estate ferrarese".